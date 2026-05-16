Прокуратура начала проверку после нападения собак на ребенка с сестрой в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, из публикации в СМИ стало известно, что вечером 5 мая в лифт дома по улице Белинского в уральской столице, в котором находились мальчик и его старшая сестра, забежали две собаки породы "американский булли" и напали на ребенка. Утверждается, что у псов есть хозяин, проживающий в этом же подъезде.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства. Устанавливается степень тяжести травм, причиненных ребенку и его сестре.

Накануне о нападении бойцовских собак на людей на улице Белинского в Екатеринбурге рассказал член общественной палаты города Дмитрий Чукреев. По его словам, жильцы дома просят привлечь владелицу псов к уголовной ответственности, а агрессивных собак определить в питомник.