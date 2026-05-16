Задержан житель Красноярского края, оскорблявший участников "Бессмертного полка"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу жителя Красноярского края, оскорблявшего участников акции "Бессмертный полк".

Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось 9 мая этого года в селе Никольском. Мужчина снял на видеокамеру своего телефона шествие "Бессмертного полка" с участием местных жителей, сопровождая запись оскорбительными фразами. В дальнейшем он выложил это видео в интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично". 34-летний фигурант уже задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования данного дела и уже установленных обстоятельствах.

