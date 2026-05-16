"Локомотив" вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

Напомним, в финале встречаются действующий обладатель трофея "Локомотив" и один из победителей прошлых лет – казанский "Ак Барс". В первом матче в Ярославле сильнее были хозяева, но уже в следующей игре победу праздновали казанцы.

Накануне в столице Татарстана был сыгран третий матч серии. Победу в нем со счетом 1:4 одержал "Локомотив". У гостей отличились Максим Березкин, Рихард Паник, Никита Черепанов и Артур Каюмов. Единственную шайбу "Ак Барса" забросил Митчелл Миллер.

"Локомотив" вышел вперед в серии до четырех побед – 2:1. Победитель серии станет обладателем главного трофея КХЛ – Кубка Гагарина. Следующая игра между командами состоится 17 мая в Казани.