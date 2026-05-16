16 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: astroblduma.ru

Инициативы Думы Астраханской области поддержаны парламентариями в ходе 44-й Конференции ЮРПА в Севастополе

Сегодня в Севастополе прошла 44-я Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). А рамках рабочей программы мероприятия депутаты 16 парламентов Юга России рассмотрели и поддержали 83 инициативы. Пленарное заседание открыл спикер Законодательного Собрания города Севастополя, председатель ЮРПА Владимир Немцев.

«Севастополь — символ живой связи времён: героическое прошлое здесь неразрывно связано с настоящим, когда на первый план выходит созидание, укрепление правовой базы и развитие экономики. Принимая на своей земле парламентские делегации, мы воспринимаем это как признание нашей общей ответственности за будущее макрорегиона и всей страны. Каждое предложение парламентариев Юга России имеет огромное значение не только для отдельных субъектов, но и для всех граждан нашей страны, поскольку ними стоят реальные запросы людей, насущные потребности экономического и социального развития. Особо хочу отметить, что состав ЮРПА неуклонно расширяется. Это ещё больше укрепляет наше единство, обогащает повестку новыми идеями и делает голос региональных парламентов ещё весомее на федеральном уровне», - подчеркнул Владимир Немцов.

К законодателям юга России с приветственным словом обратились заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов, заместитель Губернатора Севастополя Игорь Михеев, сенатор РФ от региона Лариса Мельник, депутат Госдумы РФ от Севастополя Татьяна Лобач.

Парламентарии в ходе конференции обсудили 83 инициативы, касающиеся регулирования ключевых сфер жизни и экономики.

Дума Астраханской области представила на пленарном заседании 6 инициатив, которые были поддержаны парламентариями Юга России.

Депутаты Думы Астраханской области выступили с инициативой о совершенствовании института наставничества над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей и находящимися в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект был разработан в Молодежном парламенте при Думе Астраханской области. Предложение молодых астраханцев было поддержано Председателес Думы Астраханской области Игорем Мартыновым. И уже под его руководством сформировано обращение ЮРПА к Правительству РФ.

Проект обращения включает в себя предложение по рассмотрению возможности внесения изменений в ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», дополнив его механизмом наставничества над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей и находящимися в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по аналогии с механизмом наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в рамках проведения индивидуальной профилактической работы.

Важным направлением поддержки детей-сирот и выпускников организаций является механизм наставничества, который способствует выстраиванию с детьми-сиротами отношений по модели «значимый взрослый» в целях компенсации поведенческих проблем и преодоления социальной изолированности.

Кроме того, поддержан вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. На данный момент действующее законодательство не обязывает пользователей рыболовных участков (промышленных рыболовов) проводить мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации (очистка водоемов, удаление растительности, дноуглубление и т.д.). Эти работы проводят в основном за бюджетные средства, объем которых ограничен. Из-за этого водоемы дельты Волги зарастают, заиливаются, мелеют, что ведет к снижению запасов ценных видов рыб.

В связи с этим, депутаты Думы Астраханской области предлагают обязать промышленных рыболовов проводить мелиорацию на своих участках (по аналогии с рыбоводными хозяйствами, для которых это уже обязательно). Это позволит привлечь дополнительные ресурсы и увеличить объем работ. Также депутатами предлагается расширить перечень мелиоративных мероприятий, включив в него спасение молоди рыб из отшнурованных (отрезанных от основного русла) водоемов.

«За 25 лет работы Южно-Российской Парламентской Ассоциации благодаря общим усилиям было решено много вопросов. Но как и прежде все инициативы касаются таких важных тем как улучшение жилищных условий многодетных семей, сохранение здоровья женщин и детей. Некоторые обращения направлены на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов, повышение эффективности управления многоквартирным фондом, внедрение дополнительных мер по защите окружающей среды. Все предложения Думы Астраханской области получили поддержку 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, что свидетельствует об их общественной значимости и необходимости, – подчеркнул Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Всего парламентарии Юга России поддержали на пленарном заседании широкий спектр законодательных инициатив. В их числе, законодательное закрепление очередности передачи государственных наград погибших бойцов родственникам (вдова, дети, родители) и обязательное извещение всех членов семьи, введение обязательных критериев для классификации объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров) для пресечения маскировки ночных заведений под рестораны, подготовка водителей-призывников: обращение к Правительству РФ о введении льгот на медосвидетельствование и сокращении сроков пересдачи экзаменов в ГИБДД для призывников, обучающихся вождению в ДОСААФ по направлению военкоматов.

Кроме того, поддержаны инициативы о законодательном закреплении понятия «система физической культуры и спорта в Российской Федерации» для объединения спортивных федераций, школ, научных и армейских структур, об установлении на федеральном уровне Дня многодетной семьи.

Также на площадке 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации были подписаны Соглашения о межпарламентском сотрудничестве: между Народным Хуралом (Парламент) Республики Калмыкия и Законодательным Собранием города Севастополя; между Народным Хуралом (Парламент) Республики Калмыкия и Законодательным Собранием Запорожской области; между Народным Хуралом (Парламент) Республики Калмыкия и Херсонской областной Думой; между Народным Хуралом (Парламент) Республики Калмыкия и Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея; между Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея и Народным Советом Донецкой народной Республики; между Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея и Законодательным Собранием Запорожской области

В ходе пленарного заседания памятным знаком « 25 лет Южно-Российской Парламентской Ассоциации» награждены председатель комитета по инфраструктурному развитию и строительству Думы Астраханской области Александр Клыканов и председатель комитета Думы Астраханской области по социальной политике Инна Ирдеева.

В завершении пленарного заседания состоялась передача флага председательства в Южно-Российской Парламентской Ассоциации парламенту Республики Крым.

