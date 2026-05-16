Трамп объявил, что добьется от Ирана открытия Ормузского пролива
Американский президент Дональд Трамп объявил, что ему удастся добиться от Ирана открытия Ормузского пролива.
Как рассказал Трамп в интервью Fox News, он "примет правильное решение".
"Пролив будет открыт. У Ирана не будет ядерного оружия, и мир продолжит жить своей привычной жизнью", - заявил он.
Как отмечает "Интерфакс", при этом Трамп не уточнил, какие именно меры он собирается предпринять.
Напомним, что на этой неделе Иран ввел новые правила, касающиеся эксплуатации подводных телекоммуникационных кабелей в Ормузском проливе. Ранее стало известно, что США приостановили свою миссию в проливе из-за реакции Саудовской Аравии.