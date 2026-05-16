Подвиг защитников Севастополя в годы Великой Отечественной войны почтили главы парламентских делегаций ЮРПА

В рамках рабочей программы 44-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА) главы законодательных собраний Юга России приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941–1942 годов на площади адмирала Нахимова. Участники церемонии почтили память защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Делегацию Думы Астраханской области возглавляет спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

Мемориальная стена в Севастополе - это символ мужества и стойкости советских воинов и жителей города, которые 250 дней и ночей сдерживали натиск превосходящих сил фашистских захватчиков.

«Доблесть защитников Севастополя в годы Великой Отечественной войны – пример беспримерного мужества, стойкости и самопожертвования. Героизм, верность долгу и доблесть нашего народа, плечом к плечу вставшего на защиту Отечества, являются нравственным ориентиром для будущих поколений. Вечная память Героям!»– отметил Игорь Мартынов.

Героическая оборона Севастополя позволила сковать крупные силы немецко-румынских войск, сорвать оперативный выход сил врага к Волге и Кавказу. 4 июля 1942 года в газете «Правда» появились следующие строки: «Подвиг севастопольцев, их мужество и самоотверженность, ярость в борьбе с врагом будут жить в веках, их увенчает бессмертная слава». Эти слова позже были написаны на Мемориальной стене.