16 Мая 2026
Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Дмитрий Аббакумов: Инвестировать, нельзя ждать

Председатель Костромского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Аббакумов отметил, что в инвестпослании губернатор Сергей Ситников выделил важные акценты работы на будущее.

Сегодня в Костроме состоялось оглашение ежегодного инвестиционного послания губернатора Костромской области. В своем выступлении Сергей Ситников отметил, что сейчас Костромская область живёт и работает в непростое время. Время беспрецедентного экономического давления, рецессии на мировом рынке, глобальных технологических изменений. Все это существенно отразилось на жизни каждого человека, изменили привычки, систему взаимоотношений и взаимодействия, которые складывались длительное время.

(2026)|Фото: adm44.ru

Вмесите с тем, как отмечает глава государства Владимир Путин, «сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы постепенно наращивать экономическую динамику».

Сергей Ситников отметил, что администрация региона ставит задачу максимально эффективно пройти «период турбулентности», подготовиться к оживлению на внутреннем и мировых рынках, к новому росту инвестиционной активности. Для этого необходимо снять все барьеры в работе с имеющимися ресурсами и повысить их эффективность, усилить кадровые компетенции, внедрить современные технологические и управленческие решения.

(2026)|Фото: gtrk-kostroma.ru

«Послание ежегодное, поэтому бизнес-сообщество всегда его ждет. В нем формируются акценты работы на ближайшие годы, которые мы все принимаем. Сергей Константинович комплексно, системно рассмотрел все сферы бизнеса - производственная сфера, промышленность, сельское хозяйство, инвестиции. Понятно, что мы сейчас находимся в очень непростой ситуации, как страна и как регион, часть страны. Мы кризисы уже переживали, и обязаны все вместе консолидировать усилия власти, бизнеса, общества и наших сотрудников, чтобы кризис преодолеть», - прокомментировал Дмитрий Аббакумов.

Также председатель реготделения «Деловой России» отметил, что поддерживает слова губернатора, что сейчас необходимо инвестировать в экономику.

«Я поддерживаю позицию губернатора. В словах «Инвестировать нельзя ждать», запятую надо поставить после слова «инвестировать»», - уверен Дмитрий Аббакумов.

