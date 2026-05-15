Время «серых схем» уходит безвозвратно - Сергей Ситников поручил разработать программу по выявлению неформальной занятости на ранних стадиях

16 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Время «серых схем» уходит безвозвратно - Сергей Ситников поручил разработать программу по выявлению неформальной занятости на ранних стадиях

Выступая в Совете Федерации прошлой осенью, губернатор Костромской области Сергей Ситников поднимал вопрос об угрозах, связанных с неформальной занятостью. Позицию губернатора поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В декабре Президент России Владимир Путин заявил о необходимости кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан.

«Говорю прямо. Бюджет региона недополучает значительные доходы. Кроме объективных экономических причин, мы по-прежнему фиксируем факты недобросовестного ведения бизнеса, сознательное уменьшение налоговой базы, выплату заработной платы «в конверте», неоформленные трудовые отношения», - отметил в ходе инвестпослания губернатор Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

По оперативным данным казна ежегодно недополучает более 2 миллиардов рублей из-за неуплаченных налогов и расходов на взносы по медицинскому страхованию.

«Эти средства, к сожалению, до сих пор не идут на улучшение социального благополучия жителей», - отметил глава региона.

Администрация Костромской области первой в стране запустила механизм компенсации потерь бюджета, которые возникают при неофициальном трудоустройстве. Так, в судебном процессе был удовлетворён первый иск: организацию УК «Новая эра» обязали возместить убытки в бюджет. Добавим, что отдельные компании в ходе разбирательства добровольно исполнили требования.

Всего за 2025 год в Костромской области выявили 3 577 случаев нелегальной занятости, по которым затем были официально оформлены трудовые отношения. Положительный эффект для бюджета от этой работы составил 76 млн рублей. Действия в этом направлении будут продолжены.

Недополученные казной более 2 млрд рублей из-за неуплаченных налогов и сборов могли могли бы быть направлены на повышение социального благополучия людей.

Сергей Ситников привел наглядный пример. Так, на семью, где оба родителя работают и получают среднюю заработную плату 63 тысячи рублей, двое детей – школьник и дошкольник, бабушка с дедушкой – пенсионеры, ежегодно из бюджета расходуется 300 тысяч рублей. Это средства на образование, здравоохранение, организацию культурных и спортивных мероприятий. При этом поступления НДФЛ работающих родителей составляют 200 тысяч рублей. То есть на базовые социальные потребности каждой семьи бюджет направляет дополнительно 100 тысяч рублей. Если же зарплата получается «в конверте» или самозанятые граждане скрывают доходы и не уплачивают налоги, бюджетная нагрузка, соответственно, увеличивается за счет добросовестных компаний и граждан.

«Такое отношение к своим соседям, друзьям, партнерам по бизнесу недопустимо», - подчеркнул глава региона.

Сергей Ситников дал поручение департаменту по труду и социальной защите населения совместно с налоговыми органами разработать программу выявления фактов неформальной занятости на ранних стадиях. А также дано отдельное поручение муниципальным органам власти - провести аудит малого бизнеса и самозанятых, обратив внимание на сферы строительство, торговля, услуги, заготовка и переработка леса.

Коллаж, деньги в конверте(2022)|Фото: Накануне.RU

«Время «серых схем» уходит безвозвратно. Обращаюсь к предпринимателям: легальный и прозрачный бизнес – это надежный партнер для работника, государства, надежная опора для жителей региона», - сказал Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, неформальная занятость, серые схемы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети