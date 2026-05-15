Время «серых схем» уходит безвозвратно - Сергей Ситников поручил разработать программу по выявлению неформальной занятости на ранних стадиях

Выступая в Совете Федерации прошлой осенью, губернатор Костромской области Сергей Ситников поднимал вопрос об угрозах, связанных с неформальной занятостью. Позицию губернатора поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В декабре Президент России Владимир Путин заявил о необходимости кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан.

«Говорю прямо. Бюджет региона недополучает значительные доходы. Кроме объективных экономических причин, мы по-прежнему фиксируем факты недобросовестного ведения бизнеса, сознательное уменьшение налоговой базы, выплату заработной платы «в конверте», неоформленные трудовые отношения», - отметил в ходе инвестпослания губернатор Сергей Ситников.

По оперативным данным казна ежегодно недополучает более 2 миллиардов рублей из-за неуплаченных налогов и расходов на взносы по медицинскому страхованию.

«Эти средства, к сожалению, до сих пор не идут на улучшение социального благополучия жителей», - отметил глава региона.

Администрация Костромской области первой в стране запустила механизм компенсации потерь бюджета, которые возникают при неофициальном трудоустройстве. Так, в судебном процессе был удовлетворён первый иск: организацию УК «Новая эра» обязали возместить убытки в бюджет. Добавим, что отдельные компании в ходе разбирательства добровольно исполнили требования.

Всего за 2025 год в Костромской области выявили 3 577 случаев нелегальной занятости, по которым затем были официально оформлены трудовые отношения. Положительный эффект для бюджета от этой работы составил 76 млн рублей. Действия в этом направлении будут продолжены.

Сергей Ситников привел наглядный пример. Так, на семью, где оба родителя работают и получают среднюю заработную плату 63 тысячи рублей, двое детей – школьник и дошкольник, бабушка с дедушкой – пенсионеры, ежегодно из бюджета расходуется 300 тысяч рублей. Это средства на образование, здравоохранение, организацию культурных и спортивных мероприятий. При этом поступления НДФЛ работающих родителей составляют 200 тысяч рублей. То есть на базовые социальные потребности каждой семьи бюджет направляет дополнительно 100 тысяч рублей. Если же зарплата получается «в конверте» или самозанятые граждане скрывают доходы и не уплачивают налоги, бюджетная нагрузка, соответственно, увеличивается за счет добросовестных компаний и граждан.

«Такое отношение к своим соседям, друзьям, партнерам по бизнесу недопустимо», - подчеркнул глава региона.

Сергей Ситников дал поручение департаменту по труду и социальной защите населения совместно с налоговыми органами разработать программу выявления фактов неформальной занятости на ранних стадиях. А также дано отдельное поручение муниципальным органам власти - провести аудит малого бизнеса и самозанятых, обратив внимание на сферы строительство, торговля, услуги, заготовка и переработка леса.

«Время «серых схем» уходит безвозвратно. Обращаюсь к предпринимателям: легальный и прозрачный бизнес – это надежный партнер для работника, государства, надежная опора для жителей региона», - сказал Сергей Ситников.