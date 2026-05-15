Тобольск и Курган объединяют усилия: предприниматели и власти обсудили создание новых туристических маршрутов

В Тобольске стартовала межрегиональная встреча Комитета по предпринимательству в сфере туризма Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области", сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Мероприятие объединило представителей бизнеса и власти из Тюмени, Тобольска, Тобольского района и Курганской области. Основная цель - объединение предпринимателей туристической инфраструктуры регионов для развития внутреннего и въездного туризма, формирования межрегиональных маршрутов и создания новых туристических продуктов.



В рамках рабочей встречи уже состоялись презентации туристического потенциала Тюменской и Курганской областей, а также города Тобольска. Участники познакомились с уникальными возможностями каждого региона и обсудили перспективы сотрудничества.



"Мы знаем, что в Кургане есть сильные туристические направления, и объединение наших усилий открывает новые возможности. Совместная работа позволит построить межрегиональные туристические маршруты, которые сделают Тобольск и Курган ещё более привлекательными для туристов. Подобные встречи - это не просто обмен опытом, это реальный инструмент развития бизнеса и внедрения новых практик. Благодарю Торгово-промышленную палату Тюменской области за активную поддержку предпринимательства и организацию таких важных мероприятий, которые помогают туристическому бизнесу выходить на новый уровень", - отметил глава города Тобольска Петр Вагин.



"Тобольск - жемчужина Сибири, город с уникальной историей и невероятной красотой, который заслуживает самого широкого признания. Такие встречи крайне важны: они позволяют предпринимателям находить партнёров, формировать совместные продукты и масштабировать бизнес. Торгово-промышленная палата активно развивает инструменты поддержки туристического бизнеса - от регистрации товарных знаков и оценки бизнеса до организации межрегионального сотрудничества. Мы создаём экосистему, в которой предприниматели могут получить комплексную поддержку и вывести свои проекты на федеральный уровень. Уверена, сегодняшняя встреча станет началом долгосрочных партнёрств и появления новых, интересных туристических маршрутов", - подчеркнула президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.



В программе встречи: деловая игра "Формирование нового туристического продукта"; нетворкинг-сессия для установления деловых контактов; экскурсия на туристические объекты: санаторий "Веда", горячий источник "Шестакова"; прогулка по Тобольскому Кремлю с посещением "Мануфактуры шоколада Дарьи Егоровой".



Встреча в Тобольске - это реальный шаг к созданию мощных межрегиональных туристических продуктов, которые привлекут в Тюменскую и Курганскую области ещё больше путешественников.