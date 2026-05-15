Нефритовый чайник китайского императора продали за 200 млн рублей

На аукционе Sotheby's в Гонконге продали редкий нефритовый чайник XVIII века, который мастера изготовили специально для императора Цяньлуна. Частная азиатская компания заплатила за него 2 млн фунтов стерлингов (около 200 млн рублей), что превысило начальную оценку экспертов. Об этом пишет "КП" со ссылкой на Daily Mail.

Мастера вырезали чайник длиной 20 см и высотой 13 см из белого хотанского нефрита. Несмотря на возраст более 200 лет, артефакт сохранил идеальное состояние. Представители Sotheby's назвали лот шедевром и отметили, что это единственный образец такого высокого качества без единого изъяна.

История предмета тесно связана с Британией. В XIX веке англичане вывезли чайник из Китая, после чего им владел шотландский аристократ Хинтон Дэниелл Стюарт. В 1871 и 1886 годах он выставлял реликвию на международных выставках в Лондоне. В 2011 году коллекционер из Гонконга выкупил артефакт, и тот вернулся в Китай.