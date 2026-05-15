15 Мая 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минпромторг планирует увеличить экспорт российской халяльной косметики

Замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что ведомство видит большие перспективы в экспорте промышленной халяльной продукции. На форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" он отметил, что речь идет в первую очередь о косметике и парфюмерии, передает "КП".

Чекушов пояснил журналистам, что эти отрасли сейчас активно развиваются внутри страны. Россия уже готова наращивать объемы поставок таких товаров за рубеж.

По итогам 2025 года российские компании продали за границу халяльной продукции на 388 млн долларов. Сейчас большую часть этого экспорта составляют продукты сельского хозяйства. Однако Минпромторг собирается изменить ситуацию и увеличить долю промышленных товаров в поставках.

Сообщалось, что Челябинская область по итогам 2025 года перевыполнила план по агроэкспорту, поставив за рубеж продукцию на 280 млн долларов. На совещании с вице-премьером Дмитрием Патрушевым губернатор Алексей Текслер сообщил, что регион стал одним из лидеров страны по производству муки, макарон и круп, а также собрал рекордный урожай зерна и масличных культур. 

Теги: экспорт, косметика, торговля


