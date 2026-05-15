Маркетплейсы могут потерять миллиарды рублей из-за блокировки VPN

Мобильный трафик Wildberries за месяц сократился на 10%, с похожей проблемой столкнулись и другие маркетплейсы на фоне ввода ограничений на заходы в приложения из-под VPN, посчитали в Digital Budget. Исследователи отмечают, что с десктопным трафиком такая проблема почти не наблюдается, передает "Коммерсант". Потери отрасли в деньгах могут исчисляться уже 7 млрд руб.

Ранее Минцифры потребовало от IT-компаний блокировать вход на свои платформы для пользователей, использующих VPN. В противном случае министерство пригрозило отозвать весомые IT-льготы, например, налоговые.

Платформы начали блокировать VPN-трафик, что ударило по мобильной аудитории маркетплейсов.

Селлеры оценивают падение выручки в апреле (по сравнению с мартом) на 3-30%, они напрямую связывают это с блокировками VPN, говорит директор департамента e-commerce ГК "КОРУС Консалтинг" Мария Бар-Бирюкова.