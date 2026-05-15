В Красноярском кадетском корпусе произошла вспышка норовируса

В Красноярском кадетском корпусе им. Лебедя вспышка острой кишечной инфекции. Зарегистрировано 33 случая, заболевшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. "У части заболевших выявлена РНК норовируса", - сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Кадетов пока перевели на дистанционный формат обучения.

"В настоящее время наши специалисты выясняют все обстоятельства и устанавливают причинно-следственную связь заболевания, в том числе с осуществлением отбора проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, а также обследования сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи", - сообщили в надзорном ведомстве.