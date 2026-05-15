Трамвайное движение по улице Владимира Высоцкого в Екатеринбурге пустят раньше срока

В Екатеринбурге сократят сроки ремонта трамвайных путей по улице Владимира Высоцкого. Ранее планировалось, что работы пройдут с 16 по 19 мая, однако было принято решение пустить трамваи уже утром 18 мая.

"Ремонт с 16 по 19 мая планировался на трамвайных путях, связывающих ЖБИ с центром Екатеринбурга. Но 19 мая - это вторник, а в понедельник без трамваев было бы совсем плохо. Поэтому решено сократить срок ремонта путей на сутки - утром 18 мая, то есть в понедельник, трамвайное движение запустят", - сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной горадминистрацией.

Напомним, что ограничения введены на участке от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях. На время проведения ремонтных работ схема движения трамваев будет следующая: