Трамвайное движение по улице Владимира Высоцкого в Екатеринбурге пустят раньше срока
В Екатеринбурге сократят сроки ремонта трамвайных путей по улице Владимира Высоцкого. Ранее планировалось, что работы пройдут с 16 по 19 мая, однако было принято решение пустить трамваи уже утром 18 мая.
"Ремонт с 16 по 19 мая планировался на трамвайных путях, связывающих ЖБИ с центром Екатеринбурга. Но 19 мая - это вторник, а в понедельник без трамваев было бы совсем плохо. Поэтому решено сократить срок ремонта путей на сутки - утром 18 мая, то есть в понедельник, трамвайное движение запустят", - сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной горадминистрацией.
Напомним, что ограничения введены на участке от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях. На время проведения ремонтных работ схема движения трамваев будет следующая:
- № 8 – станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – улица Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;
- № 12 – станция Дворец Спорта – улица Московская – улица Челюскинцев – улица Уральская – улица Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – улица Луначарского – станция ЦПКиО – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – станция Дворец Спорта;
- № 13 – станция 7 Ключей – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – улица Гагарина – улица Блюхера – станция Шарташ;
- № 15 – станция Вторчермет – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – проспект Ленина – гостиница «Исеть»;
- № 23 – станция Машиностроителей – улица Бебеля – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – улица Уральская – станция Шарташ.