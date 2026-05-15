Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге нашли жертву мошенников, отдавшую более 2 млн приехавшей из Москвы "курьерше"

Пресс-служба свердловской полиции при помощи СМИ помогла уголовному розыску найти жертву мошенников. Ею оказалась жительница Екатеринбурга.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, жертвой аферистов стала 59-летняя экс-работница аэропорта Кольцово.

"Передав более 2 млн рублей личных сбережений представителям криминального бизнеса, женщина не сразу поняла, что угодила в сети злоумышленников. А через некоторое время, когда осознала, писать заявление в полицию не стала, напрасно решив, что никто обидчиков не найдет. Ее удивлению не было предела, когда в одном из пабликов она прочитала, что пособница жуликов оперуполномоченными задержана, арестована и помещена под стражу в СИЗО Кировграда", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, любительницей чужих денег оказалась уроженка Ядринского района республики Чувашии по имени Людмила. Ранее не судимая женщина прибыла из Казани в Москву, а оттуда на Средний Урал для осуществления противоправной курьерской деятельности.

Обвиняемая в мошенничестве в Екатеринбурге(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Дома у нее остался супруг и двое детей. Свое жилище она покинула под предлогом трудоустройства на хорошую работу. На счету гастролерши, как предполагают сыщики, только в Московской области порядка 10 эпизодов, потерпевшими по которым проходят пожилые люди", - прокомментировал представитель полиции.

Он также отметил, что "курьершу" взяли в криптообменнике при попытке перечислить своим работодателям очередной транш.

"Сыщики знали о потерпевшей лишь то, что она была одета в норковую шубу голубого цвета с капюшоном. Теперь женщина снова поверила в справедливость и наконец-то написала заявление в полицию. Она на камеру дала советы землякам не повторять ее ошибок и выразила искренние слова благодарности представителям МВД за хорошую работу. В ближайшее время, после проведения полицией необходимых следственных действий, ей вернут похищенное", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: мошенники, розыск, полиция, заявление, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.05.2026 13:10 Мск Свердловская полиция ищет жертву мошенников, отдавшую деньги приехавшей из Москвы "курьерше"

