15 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Срок за статьи: в Москве осудили экс-журналиста Соловьева

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему журналисту издания "Коммерсант" Владимиру Соловьеву. Судья назначил ему три года лишения свободы заочно. О таком решении представители суда сообщили "КП".

Суд признал Соловьева виновным в том, что он сотрудничал с "Фондом Карнеги"*. Журналист писал для платформы этого фонда статьи про Приднестровье. Кроме тюремного срока, суд на три года запретил Соловьеву администрировать сайты в интернете.

Ранее Савеловский суд уже выдал санкцию на заочный арест журналиста. Следствие обвинило его по ст. 284.1 УК РФ. Эта статья наказывает за участие в работе иностранной организации, которую Россия признала нежелательной.

В данный момент Соловьев находится в федеральном розыске, хотя силовики изначально не уточняли конкретную статью в базе данных. 

* Минюст признал организацию иноагентом и внес в список нежелательных в России.

 

