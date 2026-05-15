FT: Химическая промышленность Европы оказалась на грани краха

Война в Иране усугубила кризис европейской химической промышленности. Отрасль, уже испытывающая давление от высоких цен на энергоносители, снижения спроса и жесткой конкуренции со стороны китайских производителей, оказалась в еще более тяжелом положении, пишет Financial Times.

Читайте также: Европа погружается в энергетический кризис

Наглядной иллюстрацией служит химический хаб в порту Роттердам – один из крупнейших в мире. За последний год два из десяти ключевых предприятий этого кластера были вынуждены прекратить работу. Ситуация усугубляется решением Mitsubishi отказаться от строительства передового производственного комплекса, предназначенного для выпуска MXDA – важного химического компонента, применяемого в производстве покрытий для морской и военной техники. Руководитель Huntsman Corporation Питер Хантсман говорит, что нынешняя война демонстрирует зависимость европейской экономики от внешних потрясений.

Согласно данным отраслевой ассоциации Cefic, количество закрывающихся химических производств в Европе за последние четыре года увеличилось в 6 раз. Континент уже утратил около 10% своих производственных мощностей. Инвестиции в европейский химический сектор к 2025 году сократились более чем на 80%.

Исполнительный вице-президент американской химической группы LyondellBasell Ивонн ван дер Лаан предупреждает, что закрытие даже отдельных заводов может спровоцировать эффект домино по всему сектору.