Алексей Текслер обсудил с главой АСИ участие Южного Урала в федеральных проекта Агентства

На рабочей встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой главными темами обсуждения были вопросы сотрудничества в части повышения качества жизни и поддержки семей, улучшения инвестиционного климата, продвижения брендов и креативных индустрий региона.

Стоит напомнить, что Южный Урал занимает устойчивые позиции в Национальном рейтинге качества жизни, ежегодно формируемом АСИ. Так, по итогам 2025 года он вошел в ТОП-20 регионов страны.

«Челябинская область последовательно развивает сотрудничество с Агентством стратегических инициатив по самым разным направлениям. Для нас это не просто участие в федеральных инициативах, а возможность вместе вырабатывать современные, эффективные решения, которые дают конкретный результат и напрямую влияют на благополучие жителей региона. Рассчитываем и дальше на такое же содержательное, многогранное и конструктивное взаимодействие», – отметил Алексей Текслер.

Региональные проекты по поддержке семей, рождаемости и многодетности находятся в приоритете деятельности органов власти Челябинской области. Это неоднократно подчеркивал губернатор Алексей Текслер.

Демография и поддержка семьи – одно из важнейших направлений для Челябинской области. За пять лет в регионе сформирована комплексная система поддержки семей с детьми, количество многодетных семей в регионе выросло с 35 до 45 тысяч.

«Наша главная цель – создать максимально комфортные условия для семей, особенно многодетных, а также сделать так, чтобы каждый житель Челябинской области чувствовал, что его здоровье, комфорт и возможности для самореализации – приоритет совместной работы Агентства стратегических инициатив и властей региона», – сказала в ходе встречи с губернатором Светлана Чупшева.

В медорганизациях региона реализуется разработанная Агентством совместно с Минздравом России Программа мотивационного анкетирования и формирования индивидуальных рекомендаций для беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора. По итогам состоявшейся в апреле проектно-аналитической сессии с участием директора дивизиона семьи АСИ Григория Сайфуллина в регионе сформирован проект плана из 335 мероприятий.

«Каждый регион уникален, и в нашей работе мы постарались предметно определить, что можно сделать именно в Челябинской области – с участием государства, социально ориентированного бизнеса и общественных институтов. Важно не просто сформировать перечень инициатив, а добиться реального результата, ведь нас объединяет общая цель», – подчеркивал директор Дивизиона семьи и демографии АСИ, руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин.

В ходе рабочей встречи губернатор Челябинской области и глава АСИ также обсудили позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В 2025 году Челябинская область заняла 5 место, тем самым подтвердив эффективность выстроенной системы работы по созданию благоприятной деловой среды.

Отдельной темой рабочей встречи был вопрос об участии региона в проектах АСИ. В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в 2025 году от области была подана 171 идея. В ТОП-100 вошел направленный на создание комфортной среды для будущих мам и молодых семей проект «Роддом с душой», который уже реализуется в учреждениях Южного Урала.

Также Челябинская область активно принимает участие в конкурсе растущих российских брендов «Знай наших». В 2025 году лимонады без сахара компании LAPOCHKA DRINKS стали победителем в номинации «Продукты питания», а производитель спортивных и инклюзивных тренажеров IRON KING стал лауреатом в партнерской номинации Фонда «Защитники Отечества».

Только в прошлом году на конкурс брендов «Знай наших» поступило более 400 уральских брендов. На данный момент идет прием заявок от растущих российских брендов на конкурс: знайнаших.аси.рф. Подать заявку можно вплоть до 1 июня.