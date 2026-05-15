Алексей Текслер обсудил с главой АСИ участие Южного Урала в федеральных проекта Агентства

15 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер обсудил с главой АСИ участие Южного Урала в федеральных проекта Агентства

На рабочей встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой главными темами обсуждения были вопросы сотрудничества в части повышения качества жизни и поддержки семей, улучшения инвестиционного климата, продвижения брендов и креативных индустрий региона.

Стоит напомнить, что Южный Урал занимает устойчивые позиции в Национальном рейтинге качества жизни, ежегодно формируемом АСИ. Так, по итогам 2025 года он вошел в ТОП-20 регионов страны.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

«Челябинская область последовательно развивает сотрудничество с Агентством стратегических инициатив по самым разным направлениям. Для нас это не просто участие в федеральных инициативах, а возможность вместе вырабатывать современные, эффективные решения, которые дают конкретный результат и напрямую влияют на благополучие жителей региона. Рассчитываем и дальше на такое же содержательное, многогранное и конструктивное взаимодействие», – отметил Алексей Текслер.

Региональные проекты по поддержке семей, рождаемости и многодетности находятся в приоритете деятельности органов власти Челябинской области. Это неоднократно подчеркивал губернатор Алексей Текслер.

Демография и поддержка семьи – одно из важнейших направлений для Челябинской области. За пять лет в регионе сформирована комплексная система поддержки семей с детьми, количество многодетных семей в регионе выросло с 35 до 45 тысяч.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

«Наша главная цель – создать максимально комфортные условия для семей, особенно многодетных, а также сделать так, чтобы каждый житель Челябинской области чувствовал, что его здоровье, комфорт и возможности для самореализации – приоритет совместной работы Агентства стратегических инициатив и властей региона», – сказала в ходе встречи с губернатором Светлана Чупшева.

В  медорганизациях региона реализуется разработанная Агентством совместно с Минздравом России Программа мотивационного анкетирования и формирования индивидуальных рекомендаций для беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора. По итогам состоявшейся в апреле проектно-аналитической сессии с участием директора дивизиона семьи АСИ Григория Сайфуллина в регионе сформирован проект плана из 335 мероприятий.

«Каждый регион уникален, и в нашей работе мы постарались предметно определить, что можно сделать именно в Челябинской области – с участием государства, социально ориентированного бизнеса и общественных институтов. Важно не просто сформировать перечень инициатив, а добиться реального результата, ведь нас объединяет общая цель», – подчеркивал директор Дивизиона семьи и демографии АСИ, руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин.

В ходе рабочей встречи губернатор Челябинской области и глава АСИ также обсудили позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В 2025 году Челябинская область заняла 5 место, тем самым подтвердив эффективность выстроенной системы работы по созданию благоприятной деловой среды.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Отдельной темой рабочей встречи был вопрос об участии региона в проектах АСИ. В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в 2025 году от области была подана 171 идея. В ТОП-100 вошел направленный на создание комфортной среды для будущих мам и молодых семей проект «Роддом с душой», который уже реализуется в учреждениях Южного Урала.

Также Челябинская область активно принимает участие в конкурсе растущих российских брендов «Знай наших». В 2025 году лимонады без сахара компании LAPOCHKA DRINKS стали победителем в номинации «Продукты питания», а производитель спортивных и инклюзивных тренажеров IRON KING стал лауреатом в партнерской номинации Фонда «Защитники Отечества».

Только в прошлом году на конкурс брендов «Знай наших» поступило более 400 уральских брендов. На данный момент идет прием заявок от растущих российских брендов на конкурс: знайнаших.аси.рф. Подать заявку можно вплоть до 1 июня.

 

Теги: алексей текслер, светлана чупшева, аси, демография, южный урал, национальный рейтинг аси


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети