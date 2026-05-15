Работы по восстановлению дома в Перми, в который попали обломки дронов завершат уже завтра

В Перми намерены 16 мая завершить работы по восстановлению многоквартирного дома по ул. Новосибирская, в Перми, поврежденного в результате атаки БПЛА 7 мая. Об этом на заседании правительства региона сообщил зампред правительства Пермского края по вопросам инфраструктуры Андрей Алякринский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Работы по крыше, парапетной стенке, остеклению дома завершены", - сообщил Алякринский.

На следующей неделе строители приступят к ремонту внутренней отделки двух поврежденных квартир.

7 мая дроны атаковали одну из промплощадок в регионе. Несколько беспилотников были сбиты, их обломки попали в жилой многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали в ПВР. Позже, всем, кроме одной семьи, разрешили вернуться в свои квартиры.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба поручил главам муниципальных образований активнее информировать жителей региона о действиях в ситуации налета БПЛА. В регионе будет создано подразделение "БАРС", которое займется подавлением БПЛА.