Сокращение рекламного рынка Telegram оказалось менее драматичным, чем ожидалось

Хотя объем рекламных размещений в Telegram снизился с середины марта, когда мессенджер начали блокировать в России, полностью рекламодатели от этого канала размещений не отказались.

По оценке экспертов, доля рекламных постов сократилась с 50% до 38%, охваты в Telegram сократились на 10-15%. Массового закрытия каналов не произошло, ситуация лучше, чем ожидали, но хуже, чем было, цитирует Газета.Ру соучредителя аналитической компании Digital.точнее Дмитрия Алимова.

На уход рекламодателей из Telegram повлияли замедление мессенджера и законодательное регулирование (точнее, внезапное предупреждение ФАС, что с 2027 года размещение рекламы в Telegram будет считаться нарушением законодательства).

"По нашей системе мониторинга мы видим, что все показатели взаимодействия с аудиторией сохранились на прежнем уровне. <…> аудитория потребляет контент и вовлечена в него, как и раньше, — ее просто стало несколько меньше", - говорит эксперт.