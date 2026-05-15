В Екатеринбурге судят карманницу, обвиняемую в краже телефонов и кошелька с 1,2 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстала местная жительница, обвиняемая в карманных кражах. По данным следствия, 20-летняя девушка "охотилась" за телефонами и кошельками в городских ТЦ. Каждый из случаев попал на камеры видеонаблюдения.

Общий ущерб, причиненный горожанам, составил 1,7 млн рублей. Первый случай произошел в апреле прошлого года в ТЦ "Марс". У посетительницы украли телефон, когда та, спускаясь по эскалатору, отвлеклась, чтобы поставить свою собаку на пол. Затем, обвиняемая зашла в банковское приложение и оформила кредит на 410 тыс. рублей, но смогла обналичить только 100 тыс., так как банк заблокировал счет из-за подозрительной операции.

В мае того же года подсудимая находилась в ТЦ "Радуга парк" и прямо из сумки похитила у посетительницы кафе iPhone 15. Женщина на несколько секунд оставила свои вещи без внимания, но карманнице этого времени было достаточно.

Больше всех от действий обвиняемой пострадала предпринимательница, работающая в павильоне ТЦ "Пекин". Из-за наплыва посетителей та была занята и не заметила, как из ее сумки вытащили кошелек с 1,2 млн рублей. После этого похитительница быстро скрылась.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска УМВД России по г. Екатеринбургу в конце концов удалось изобличить серийную карманницу. При этом задержанная пыталась избежать ареста, предъявив фиктивную справку о беременности. Однако при более тщательной проверке документа обман вскрылся, и она все же была арестована", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В суд уже направили уголовное дело по различным частям двух статей УК: 158 "Кража" и 159 УК РФ "Мошенничество". Помимо этого, правоохранители имеют сведения о еще нескольких преступлениях, к которым подсудимая может быть причастна. Сейчас полицейские устанавливают дополнительные эпизоды ее преступной деятельности.