В Екатеринбурге судят карманницу, обвиняемую в краже телефонов и кошелька с 1,2 млн рублей

15 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Свердловская область
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге судят карманницу, обвиняемую в краже телефонов и кошелька с 1,2 млн рублей

В Екатеринбурге перед судом предстала местная жительница, обвиняемая в карманных кражах. По данным следствия, 20-летняя девушка "охотилась" за телефонами и кошельками в городских ТЦ. Каждый из случаев попал на камеры видеонаблюдения.

Общий ущерб, причиненный горожанам, составил 1,7 млн рублей. Первый случай произошел в апреле прошлого года в ТЦ "Марс". У посетительницы украли телефон, когда та, спускаясь по эскалатору, отвлеклась, чтобы поставить свою собаку на пол. Затем, обвиняемая зашла в банковское приложение и оформила кредит на 410 тыс. рублей, но смогла обналичить только 100 тыс., так как банк заблокировал счет из-за подозрительной операции.

В мае того же года подсудимая находилась в ТЦ "Радуга парк" и прямо из сумки похитила у посетительницы кафе iPhone 15. Женщина на несколько секунд оставила свои вещи без внимания, но карманнице этого времени было достаточно.

Запись с камер в ТЦ Екатеринбурга с обвиняемой в карманной краже(2026)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Больше всех от действий обвиняемой пострадала предпринимательница, работающая в павильоне ТЦ "Пекин". Из-за наплыва посетителей та была занята и не заметила, как из ее сумки вытащили кошелек с 1,2 млн рублей. После этого похитительница быстро скрылась.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска УМВД России по г. Екатеринбургу в конце концов удалось изобличить серийную карманницу. При этом задержанная пыталась избежать ареста, предъявив фиктивную справку о беременности. Однако при более тщательной проверке документа обман вскрылся, и она все же была арестована", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Жительница Екатеринбурга, обвиняемая в карманной краже(2026)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В суд уже направили уголовное дело по различным частям двух статей УК: 158 "Кража" и 159 УК РФ "Мошенничество". Помимо этого, правоохранители имеют сведения о еще нескольких преступлениях, к которым подсудимая может быть причастна. Сейчас полицейские устанавливают дополнительные эпизоды ее преступной деятельности.

Теги: Екатеринбург, карманница, телефон, кошелек, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети



    Подробнее от Сервис Руки о монтаж люстры в Санкт-Петербурге и области