СвЖД вновь назначила поезд из Екатеринбурга до парка "Оленьи ручьи"

Свердловская железная дорога вновь назначила пригородный поезд из Екатеринбурга до популярного природного парка "Оленьи ручьи".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, поезд будет курсировать с 22 мая до 25 октября в режиме экспресса по пятницам, субботам и воскресеньям. На маршруте будет задействован "Орлан" из трех вагонов.

Пригородный поезд №7011 "Екатеринбург – Михайловский завод" будет отправляться из уральской столицы в 8:09 по местному времени и прибывать на о.п. Бажуково (выход на маршруты центральной части парка) в 10:48, на о.п. Аракаево (выход на маршруты южной части парка) в 11:13. Днем туристы смогут провести время на природе, а вечером уехать домой.

В обратную сторону поезд №7012 "Михайловский завод – Екатеринбург" будет отправляться с о.п. Аракаево в 16:54, с о.п. Бажуково в 17:20 и прибывать в Екатеринбург в 19:58. Предусмотрены остановки на станциях Ревда и Дружинино.

Билеты на рейсы "Орлана" 22, 23 и 24 мая уже в продаже: их можно приобрести в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону от Екатеринбурга до Бажуково или Аракаево составляет 402 рубля по полному тарифу. При этом действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом.

Все билеты оформляются с указанием мест. Билеты на следующие рейсы "Орлана" будут появляться в продаже за 10 дней до даты отправления поезда.