Около половины врачей испытывают проблемы на работе из-за отключений мобильного интернета - опрос

Около половины врачей (54%) назвали регулярной проблемой отключения мобильного интернета в рабочее время, таковы данные опроса в специализированном приложении "Справочник врача".

Многие участники опроса сообщили, что в их медорганизациях не предусмотрен проводной интернет, поэтому приходится рассчитывать только на мобильный доступ. "Подвисают" программы работы с пациентами, обрываются онлайн-консультации, жалуются врачи.

Каждый четвертый респондент сообщил, что сталкивался с отключениями несколько раз за последние месяцы, но не на постоянной основе. Около 9% не испытывали проблем с доступом к мобильному интернету вообще, передает Forbes.

Чаще всего медики из-за отключений мобильного интернета не могут в нужный момент уточнить информацию о препарате или методе лечения, например, когда надо рассчитать точную дозировку лекарства. Также врачи лишаются возможности посмотреть клинические рекомендации, научные публикации, медицинские базы данных. Кто-то не может связаться с коллегами или пациентами, получить результаты анализов.

Также врачи сообщают, что их пациенты не могут онлайн записаться на прием.