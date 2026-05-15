СМИ: Дети, отравившиеся газом на уроке информатике в Таре, снова госпитализированы

Отравившиеся на уроке информатики школьники из города Тара после выписки были снова госпитализированы. Речь идет о девяти учащихся школы №3, пишет VK-паблик "Тара 360" со ссылкой на отца одной из пострадавших девочек.

Дети изначально были направлены в ЦРБ, после выписки вновь почувствовали себя плохо – тошнота, головокружение – тогда их отвезли уже в токсикологическое отделение Областной детской клинической больницы в Омск.

"Мы так и не поняли, в чём заключалось лечение наших детей в Таре. Да, их прокапывали, они пролежали в отделение, но на этом всё. Ребятишкам становилось на время лучше, но это продолжалось, видимо, пока действовали лекарства", - сообщил родитель. Он добавил, что врачи в Омске должны собрать консилиум по поводу диагноза и дальнейшего лечения.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ст. 293 УК РФ (халатность).

"6 мая в утреннее время учащиеся Тарской СОШ №3, находившиеся в кабинете информатики, почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение. Причиной недомогания школьников могло стать отравление газовоздушной смесью в результате утечки природного газа во время проведения работ по опрессовке участка газопровода рядом с образовательным учреждением", - говорилось в сообщении Следственного комитета. По данным СКР, детей осмотрели врачи и состояние школьников оценили как удовлетворительное. Губернатор региона Виталий Хоценко также заявлял, что здоровью детей ничего не угрожает.