Путин посетит Китай 20 мая - South China Morning Post

Президент России Владимир Путин может совершить однодневный визит в Китай 20 мая, пишет South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник. Инсайдер добавил, что поездка российского лидера будет частью рутинных, рабочих контактов Москвы и Пекина и вряд ли будет такой же помпезной и "исторической" как завершившийся накануне саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпиня.

Издание отмечает, что столь маленький перерыв между визитами лидеров России и США в Пекин отражает усилия КНР по позиционированию себя как ключевого игрока в коммуникациях в условиях измененного мирового порядка.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в ближайшее время объявит даты визита Владимира Путина в Китай: "Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи".