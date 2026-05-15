Госдума предлагает возвращать молодоженам налоги за расходы на свадьбу

Депутаты от "Новых людей" Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет для тех, кто тратит деньги на организацию свадьбы. Парламентарии уже направили законопроект в правительство. Если документ примут, супруги смогут вернуть часть подоходного налога после официальной регистрации брака в ЗАГСе.

Как сообщают "РИА Новости", авторы идеи предлагают выдавать такую компенсацию только один раз. Максимальная сумма, с которой разрешат получить вычет, составит 400 тысяч рублей на двоих. Супругам придется подтвердить все покупки и услуги документами. Позже Минфин и Минтруд составят точный список расходов, которые попадут в программу. При этом закон запрещает возвращать деньги за купленный алкоголь, сигареты или вейпы. Также нельзя учитывать траты, которые уже оплатило государство, работодатель или материнский капитал.

Молодожены смогут оформить возврат двумя путями: через налоговую службу в конце года или раньше через своего работодателя. Депутаты считают, что такая помощь облегчит жизнь молодым семьям и заставит свадебный бизнес работать честно. Это станет дополнительной мерой поддержки для граждан, которые решили создать семью.

Параллельно с финансовыми вопросами эксперты обсуждают и юридическую защиту брака. Юрист Ольга Довгилова еще в апреле напомнила о пользе брачного договора. По ее мнению, такой документ помогает паре заранее поделить имущество и избежать ссор в будущем. Это особенно важно для тех, кто ведет бизнес или имеет детей от предыдущих браков.

Кстати, саратовский ЗАГС начал проводить для детей и студентов экскурсии с имитацией свадеб, где участники выбирают "пару" и проходят через шуточную церемонию регистрации. Региональный детский омбудсмен Юлия Васильева одобрила этот формат, сравнив его с классической игрой в "дочки-матери" и назвав способом раннего воспитания семейных ценностей.