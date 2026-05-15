Европа осталась одна - экс-глава ЕЦБ

Европа оказалась в новом для себя положении геополитического одиночества, когда прежняя дружба с США ушла в прошлое. Об этом заявил экс-глава Европейского центрального банка и бывший премьер Италии Марио Драги, выступая на вручении Международной премии имени Карла Великого.

По его прогнозам, Европе придется адаптироваться к новой реальности, где США проявляют "все большую враждебность и непредсказуемость" и больше не собираются гарантировать европейскую безопасность.

Драги также указал на экономические проблемы Европы, включая остановку роста и растущий разрыв в производительности с США. Он призвал к переосмыслению стратегических зависимостей ЕС и к активным инвестициям в такие направления, как искусственный интеллект, оборона и энергетическая инфраструктура. Отдельной критики удостоились и европейские бюрократические процедуры, которые, по его мнению, часто "размывают и откладывают" принятие жизненно важных решений, делая их в итоге неэффективными.

Обеспокоенность по поводу безопасности Европы выражает Financial Times. Издание, ссылаясь на военных чиновников, предупреждает о возможном кризисе, если США продолжат сокращать свое военное присутствие в Старом Свете. Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Европе следует "привести себя в порядок" в вопросах энергетики, миграции и обороны, иначе Европа может исчезнуть.