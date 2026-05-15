У "ЕР" действующие депутаты составляют около 20% от всех кандидатов в новый созыв

На праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму заявились 4,4 тыс. человек, таким образом, средний конкурс составил 11 человек на место.

Доля действующих депутатов Госдумы составила 20%, около половины подавших заявки не состоят ни в какой партии.

Около трети всех участников праймериз – представители малого и среднего бизнеса. Всего лишь 4% участников предварительного голосования – это врачи, 12% - педагоги, около 10% - общественники и представители соцсферы. Более 12% - участники СВО, говорится в сообщении пресс-службы партии.