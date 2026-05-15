Песков предупредил европейских политиков о новых отставках из-за украинских БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал роспуск латвийского кабинета министров.

"Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону РФ", - сказал он в эфире Первого канала.

"Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой киевского режима, и которому придется уйти в отставку из-за разных скандалов", - заявил представитель Кремля.

Накануне премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку вместе с правительством республики. До этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спрудс, это случилось после удара беспилотников ВСУ по нефтехранилищам в Латвии 7 мая. В республике разгорелся скандал: партия "прогрессистов" отказалась поддерживать правительство, а коалиция "Союз зеленых и крестьян" заявила о необходимости формирования нового правительства.