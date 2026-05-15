Жители Свердловской области стали реже жаловаться на банки и страховщиков

В первом квартале 2026 года жители Свердловской области направили в Банк России более 1 тысячи 800 жалоб.

Читайте также: Депозиты больше не помогают в накоплении

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении ЦБ РФ, это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Уральцы стали реже жаловаться на банки и страховые компании, но выросло количество претензий к микрофинансовым организациям.

Так, доля жалоб на кредитные организации в общем объеме претензий сократилась с 74% до 66%. Доля жалоб на страховые компании уменьшилась с 5% до 4,5%.

А вот на микрофинансовые организации уральцы жаловались чаще, чем ранее – доля претензий к МФО выросла с 16% до 25%. В основном жалобы были связаны с возвратом денег за дополнительные услуги и проблемами с обслуживанием долга.

Ранее сообщалось, что количество свердловчан, имеющих брокерские счета, за прошлый год выросло на 14%.