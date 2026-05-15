Рейтинг трезвости: в каких регионах России почти не покупают алкоголь

Республики Северного Кавказа, Москва, Ставропольский край и Тува возглавили список самых непьющих регионов страны в апреле 2026 года. Такую информацию озвучил Виктор Зыков, который возглавляет управление в профильном институте Минздрава России. Данные ведомства приводит издание "Известия".

Чечня продемонстрировала самый низкий результат: на каждого жителя там пришлось лишь 0,02 литра чистого спирта. В других регионах из группы лидеров этот показатель находился в пределах от 0,63 до 4,71 литра. Полную противоположность этим цифрам показал Ненецкий автономный округ. В этом регионе уровень потребления достиг 18,2 литра чистого спирта на человека, что стало абсолютным максимумом по всей стране.

Сообщалось, что россияне, все же, увеличили закупки крепкого спиртного на 4,9%, доведя общий объем до 9,68 млн декалитров. Спрос на водку поднялся на 3%, на коньяк - на 2%, а на ликероводочные изделия - сразу на 14%.