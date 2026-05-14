Юрист-иноагент Прянишников* объявлен в розыск

Юриста Алексея Прянишникова*, признанного иностранным агентом, объявили в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ.

Известно только, что его разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно - не сообщается.

Напомним, что сейчас Прянишников* проживает за пределами РФ. В июне 2024 года его внесли в реестр иностранных агентов за распространение фейков о решениях властей РФ и материалов иноагентов. Он также координировал движение, которое основало лицо, включенное в аналогичный реестр.

*внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ