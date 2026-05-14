Суд отправил директора певицы Линды, подозреваемого в мошенничестве, под домашний арест

Директора певицы Светланы Гейман, более известной как Линда, Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Меру пресечения избрал Тверской районный суд Москвы.

Под домашним арестом Кившинов пробудет до 20 июня текущего года.

Ранее судья озвучил, что ущерб в деле Михаила Кувшинова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, оценили в более чем 1 млн рублей. Следствие считает, что подозреваемый мог участвовать в незаконном переоформлении прав на часть самых громких хитов певицы, права на которые принадлежат продюсеру и композитору Максиму Фадееву.

Сам же Фадеев, как заявил адвокат, еще в 2024 году был допрошен и проходит по делу в качестве потерпевшего. Сторона защиты Светланы Гейман сообщила, что показания его подзащитной и продюсера не указывают на Кувшинова как на мошенника.

Напомним, что Светлана Гейман теперь считается подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве. Накануне на допрос в полицию ее доставили как свидетеля по делу, но затем ее процессуальный статус изменился,