Следствие оценило ущерб по делу директора певицы Линды в 1 миллион рублей

Ущерб в деле директора певицы Линды - Михаила Кувшинова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, оценили в более чем 1 млн рублей. Об этом заявил судья Тверского районного суда Москвы.

"Согласно представленным следствием материалам, сумма ущерба по данному делу превышает 1 миллион рублей", — передает РИА Новости слова судьи из зала суда.

Следствие считает, что Кувшинов мог участвовать в незаконном переоформлении прав на часть самых громких хитов певицы, права на которые принадлежат продюсеру и композитору Максиму Фадееву.

Сам же Фадеев, как заявил адвокат, еще в 2024 году был допрошен и проходит по делу в качестве потерпевшего. Сторона защиты Светланы Гейман (Линды) сообщила, что показания его подзащитной и продюсера не указывают на Кувшинова как на мошенника.

Напомним, что Светлана Гейман теперь считается подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве. Накануне на допрос в полицию ее доставили как свидетеля по делу, но затем ее процессуальный статус изменился,