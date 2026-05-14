Глава Академического Николай Смирнягин заявился на праймериз в ЗакСО

В списке кандидатов на праймериз по выдвижению в заксобрание Свердловской области появилось имя главы Академического района Екатеринбурга Николая Смирнягина. Соответствующая информация представлена на портале предварительного голосования "Единой России".

Кандидат примет участие в предварительном голосовании по Ленинской территориальной группе.

Николай Смирнягин возглавил тогда еще Академический микрорайон в январе 2021 года, а в октябре его официально признали восьмым районом Екатеринбурга. Ранее Смирнягин был руководителем ЗАО "Управляющая компания "Академический".