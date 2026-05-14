При атаке ЗАЭС украинскими БПЛА пострадало двое сотрудников

При атаке украинских БПЛА на Запорожскую АЭС (Росатом) были ранены двое сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Удар пришелся в 100 м. от периметра станции. В это время сотрудники передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей. Несмотря на то, что из-за множественных атак оперативная эвакуация пострадавших была затруднена, обоих доставили в МСЧ-145, где сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние уточняется

"Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры. Атомщики не должны становиться целью атак. Безопасность сотрудников и стабильная работа станции должны оставаться безусловным приоритетом. Такие атаки - это ни что иное, как терроризм", - заявили в пресс-службе.