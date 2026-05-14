Кирилл Кабанов отметил комплексный подход к обеспечению безопасности людей в Костромской области

«Меня поразило, что проблема этнической преступности в Костромской области минимизирована по сравнению с другими регионами. Это результат правильной миграционной политики. Вопросы, которые активно стоят на повестке в обществе в огромном количестве регионов, в большей части России, здесь не актуальны. Благодаря этой политике в регионе сохраняется стабильность, сохраняется баланс», - отметил член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов на встрече с главой Костромской области.

Встреча губернатора Сергея Ситникова и Кирилла Кабанова состоялась в рамках рабочей поездки члена Совета при Президенте РФ в регион. Губернатор и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы области.

Кирилл Кабанов особо отметил комплексный подход региона к решению задач безопасности людей.

Напомним, губернатор Костромской области был одним из инициаторов поправок в федеральное законодательство по наделению членов народной дружины дополнительными полномочиями. Сейчас эта тема широко обсуждается на федеральном уровне и, как сказал Кирилл Кабанов, предложения региона будут учтены.

«Три года назад Кострома выступила с инициативой по поводу участия общественных объединений граждан в обеспечении безопасности, изменения формы народных дружин. Эта тема вернулась на федеральный уровень, она становится актуальной в связи с нехваткой личного состава правоохранительных органов. Костромская область подготовила первые предложения по изменению федерального законодательства. Мы их обсуждали с руководством МВД, я лично обсуждал предложения с министром. И думаю, уже в ближайшее время они будут реализованы в законах», - отметил эксперт.