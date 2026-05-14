Фото: duma-astrakhan.ru

Игорь Седов и Александр Тихонов работают на форуме представительных органов муниципалитетов в Волгограде

Сегодня, 14 мая, в Волгограде в рамках Года единства народов России начал свою работу форум представительных органов муниципальных образований России на тему: «Единство народов России как высший смысл патриотизма».

Волгоград принял более 30 делегатов из разных регионов страны. Среди них — представители Липецка, Луганска, Махачкалы, Рязани, Самары, Саратова, Тулы, Хабаровска, Челябинска, Элисты, Якутска и Елизовского района Камчатского края. Астраханцы — председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов и депутат, руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Александр Тихонов — приехали по приглашению председателя Волгоградской городской Думы Владлена Колесникова.

Программа форума рассчитана на два дня. Она включает пленарные заседания, дискуссии, презентации проектов и экскурсии по знаковым местам города-героя. Открытие началось с возложения цветов к Вечному огню на площади Павших борцов.

Главная цель участников — изучить опыт Волгограда как центра патриотического воспитания и обменяться успешными практиками сохранения исторической памяти. Эти наработки важны для развития городов по всей стране.

Первый день начался с визита в Центр «Пост №1», которому недавно исполнилось 60 лет. Это учреждение дополнительного образования сыграло ключевую роль в истории — именно с волгоградской Вахты Памяти началось постовское движение по всему Советскому Союзу. Волгоградский опыт стал примером для других патриотических организаций. Первыми постовцами были дети участников Сталинградской битвы, затем их сменили внуки и правнуки — так память о подвиге народа передаётся из поколения в поколение.

Участники форума пообщались с воспитанниками Поста №1 и его руководителем Любовью Глыжко, узнали об истории центра и его работе сегодня. Делегаты также посетили новое современное помещение, куда Пост №1 переехал в апреле этого года. Такой подарок учреждению к юбилею сделали по инициативе губернатора региона, Героя России Андрея Бочарова.

В планах на сегодня — экскурсия на Мамаев курган, возложение цветов к Вечному огню и мемориалам.

Теги: игорь седов, астраханская городская дума, форум представительных органов муниципальных образований России


