15 Мая 2026
Фото: Накануне.RU

Владимир Путин подвел итоги работы российских машиностроителей на съезде Союза

Владимир Путин выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России и оценил работу заводов в условиях санкций. Глава государства отметил, что предприятия уверенно выполняют государственный оборонный заказ, объем которого вырос с начала СВО. Несмотря на давление недружественных стран, промышленность в целом выросла на 12% по сравнению с уровнем до санкций. При этом обрабатывающий сектор в 2025 году показал рост на четверть относительно показателей 2021 года. Российские компании не только сохранили позиции, но и заняли новые места на внутреннем и зарубежном рынках.

Президент призвал промышленников быстрее принимать решения, чтобы не отставать от конкурентов. Он подчеркнул, что текущие вызовы подтвердили правильную идею — стране нужно развивать собственные критически важные мощности. Россия не планирует закрываться от мира, но обязана сама выпускать всю жизненно важную продукцию. Для этого власти намерены создавать технологические союзы с другими государствами и внедрять лучший мировой опыт. Также Путин сообщил, что правительство и Центробанк постоянно обсуждают вопросы ключевой ставки, доступных кредитов и курса рубля.

Отдельно президент отметил участников спецоперации, назвав их героями и талантливыми людьми. По его мнению, их опыт и умение быстро находить ответы на сложные вызовы помогут развитию индустрии. Глава государства заверил, что правительство продолжит поддерживать заводы различными инструментами. Главная цель остается прежней - укрепить технологическую независимость страны и обеспечить стабильную работу всех производственных цепочек.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря проанализировать использование цифровых платформ в школах и подготовить план их дальнейшего внедрения. Ранее президент также распорядился внедрять искусственный интеллект в социальную сферу и повышать ИТ-квалификацию учителей.

Теги: путин, машиностроители, рейтинг


