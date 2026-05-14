Спикер ЗСК рассказал о развитии самбо на Кубани

"Глава государства Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение о мерах поддержки и развития самбо в России. В документе даны поручения Правительству страны по подготовке к 90-летию признания самбо видом спорта. Оно состоится в 2028 году. Для Краснодарского края это отличная новость. По статистике, на Кубани этим видом единоборств занимаются более 85 тысяч земляков, при спортшколах тренируются порядка 8 тысяч ребят. Наша особая гордость - опытные тренеры, которые стабильно приводят многих из них к ярким победам на соревнованиях разного уровня. Достаточно сказать, что за последние 15 лет в разы - с 17 до 53 человек - увеличилось количество кубанских самбистов в составе сборной команды страны", - отметил на своих страницах в соцсетях спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко.

По инициативе Губернатора в регионе активно возводится современная спортивная инфраструктура. А первый в ЮФО Дворец самбо, открытый в Краснодаре, посетил Президент России, напомнил глава ЗСК.

Юрий Бурлачко отмечает, что данная тема в разрезе развития спорта высших достижений, решения кадровой проблемы отрасли неоднократно рассматривалась в ЗСК. Так, в прошлом году была принята программа «Земский тренер», направленная на привлечение специалистов в сельскую местность.

"Отрадно, что в состав недавно созданного при Губернаторе краевого Совета по физической культуре и спорту входят и наши депутаты Сергей Владимирович Носов, Ирина Владимировна Караваева и Александр Васильевич Джеус. Они погружены в спортивную проблематику, а поэтому во взаимодействии с профильным министерством обеспечат подготовку и проведение мероприятий, посвященных юбилейной дате самбо. Убежден, к этой работе подключатся и другие депутаты профильного комитета, а также Александр Викторович Поголов - в прошлом вице-чемпион мира по самбо, ныне председатель комитета ЗСК по вопросам науки и образования. По отзывам, проект «Самбо в школу», охвативший свыше 750 тысяч ребят, для многих из них стал точкой отсчета ведения здорового образа жизни, первых спортивных успехов", - сообщил Юрий Бурлачко.