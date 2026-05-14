Депутаты разрешили россиянам перерабатывать вдвое больше, чем можно сейчас

Госдума одобрила законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы. До сих пор россияне по Трудовому кодексу могли переработать до 120 часов в год, теперь же можно будет трудиться сверхурочно 240 часов.

Первые два часа сверхурочной работы в день должны оплачиваться не меньше чем в полуторном размере, дальше – в двойном. С 121-го часа переработки двойная оплата полагается за любой час сверхурочной работы. Также те, кто перерабатывает 120 часов в год, получат право на один день ежегодно для прохождения диспансеризации.

Законопроект правительственный – там считают, что переработка в России очень распространена: 90% готовы работать сверхурочно.