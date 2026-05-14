Песков назвал дело Ермака вопросом тех, кто давал ему деньги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не является вопросом повестки дня Кремля.

"Особо не следим", - сказал он.

Песков добавил, что это вопрос киевского режима и тех, кто давал Ермаку деньги. "То есть, чьи деньги разворовали", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил под стражу экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Он арестован на 60 дней под залог в 140 миллионов гривен (более $3 млн).