Экс-омбудсмен Москалькова не против вернуться в Госдуму

Экс-омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться в Госдуму. Бывшая уполномоченная по правам человека в России с 2007 по 2016 гг. была депутатом и представляла фракцию "Справедливая Россия". Сегодня новым омбудсменом была избрана также представительница "Справедливой России" Яна Лантратова, а Москалькова покинула этот пост спустя два срока.

"Хотелось бы, конечно, участвовать, вернуться в законодательный орган. Потому что я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна", - цитирует Москалькову "Интерфакс". Правозащитница сообщила, что пока возьмет паузу и подумает о своем будущем. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года.

Татьяне Москальковой 70 лет. С середины 70-х она работала в советском правительстве, затем – в МВД. Ее предшественницей на посту омбудсмена была Элла Памфилова, которая сейчас является председателем Центральной избирательной комиссии.