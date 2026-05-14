Пермское УФАС признало чиновников Чайковского виновными в нарушении закона о конкуренции

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа виновным в нарушении закона о защите конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Установлено, что уполномоченный орган нарушил порядок определения перевозчиков, работающих на муниципальном маршруте, создав преимущества определённым организациям на местном рынке пассажирских перевозок. Кроме того, чиновники не исполнили ранее выданное УФАС предупреждение о необходимости прекратить действие незаконно выданных перевозчикам свидетельств об осуществлении перевозок и провести конкурс по выбору перевозчиков в соответствии с законодательством.

В связи с этим Пермское УФАС выдало Управлению ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа обязательное для исполнения предписание — до 29 мая провести конкурс по выбору перевозчиков на муниципальный маршрут.