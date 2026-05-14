Сысертские депутаты вышли в думу с вопросом необоснованно высокой пенсии экс-мэрам

Депутаты Сысертского муниципального округа направили в аппарат думы два проекта: о снижении надбавок к пенсии бывшим главам Сысертского района, а также о приведении Положения о пенсионном обеспечении в соответствие с действующим законодательством РФ. Об этом сообщают активисты сообщества "Щит малой Родины" в своих социальных сетях.

Депутаты настаивают, что надбавка к пенсии за выслугу лет должна быть снижена со 160% до 50%, а в случае работы пенсионера главой более 1 срока - со 190% до тех же 50%. Что касается второго проекта - необходимо внести дополнения в нормативно-правовой акт и включить в него требования ст. 13.3 ФЗ N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

"В условиях СВО, в режиме экономии, при дефиците бюджетных средств недопустимо, по мнению депутатов, выплачивать огромную надбавку к пенсиям за выслугу лет в 10 раз превышающую среднюю пенсию жителя района. Сейчас бывшие главы Сысертского района получают от 125 до 160 тысяч рублей пенсии за выслугу лет ежемесячно", - отмечают депутаты.

Более того, такие надбавки получают и бывшие мэры, снятые с должности по статье "утрата доверия" или участвовавшие в неурегулированном конфликте интересов. В связи с этим, депутаты настаивают, что Положение "О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Сысертском городском округе", утвержденное в 2017 году, требует пересмотра.

Документы уже направлены в аппарат думы для рассмотрения и голосования на очередном заседании, которое запланировано на 28 мая.

Напомним, что решение об увеличении надбавки было принято 21 марта 2024 года путем голосования. Бывший глава СГО (ныне СМО), депутат Вадим Старков, по заверениям активистов, больше всех проявлял активность в данном вопросе и добился своего.

После этого сысертская районная прокуратура выявила нарушения в действиях местного экс-мэра и и обратились по этому вопросу в региональный департамент противодействия коррупции. Ведомство также потребовало наказать бывшего главу, но депутаты думы отклонили это требование.

В прошлом месяце дело дошло до суда, который досрочно прекратил полномочия депутата Старкова в связи с утратой доверия.