14 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Автор детской книги об утрате получила пожизненный срок за убийство мужа

Американский суд отправил писательницу Кори Ричинс на пожизненное заключение. Телеканал CNN передает, что женщина расправилась со своим мужем Эриком ради наследства и страховки в 2,2 млн долларов. 39-летний мужчина скончался в марте 2022 года от огромной дозы синтетического анальгетика. Сразу после похорон вдова издала книгу для детей "Ты со мной?", где рассказывала, как пережить смерть близкого человека, пишет "РГ".

Следствие доказало, что Кори планировала преступление заранее. В феврале 2022 года она дала мужу отравленный бутерброд, но тогда Эрик выжил. Через месяц жена подмешала смертельный наркотик в его напиток. Судья Ричард Мразик огласил решение в день, когда погибшему исполнилось бы 44 года. Он подчеркнул, что такая преступница слишком опасна, поэтому она никогда не выйдет на свободу.

Сама Ричинс отрицает свою вину. Перед приговором она обратилась к своим троим детям и назвала все обвинения ложью. Однако дети в своих заявлениях признались, что боятся мать и не чувствуют себя в безопасности. Теперь адвокаты осужденной готовят жалобу, чтобы попытаться обжаловать это решение суда.

Ранее в Свердловской области суд приговорил пенсионера Александра Масляева к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство и надругательство над телом знакомой, совершенные еще в 2015 году. Мужчина зарезал женщину в ее квартире после того, как она начала над ним насмехаться во время совместного застолья.

Теги: убийство, происшествие, книга


