Из Пермского края в Дагестан направили более семи тонн гуманитарной помощи

В связи с чрезвычайной ситуацией в Республике Дагестан — паводками и последствиями обильных осадков — жители Прикамья сформировали гуманитарный груз общим весом более семи тонн, сообщили Накануне.RU. Помощь оказали 43 муниципалитета края. Люди приносили предметы первой необходимости, лекарства, теплую одежду и продукты длительного хранения.

Организатором сбора выступил Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края.

Партнерами акции стали администрация губернатора Пермского края, краевая общественная организация «Община дагестанцев Пермского края», учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края, Российский союз спасателей в Пермском крае, а также общественная палата Пермского края и Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.