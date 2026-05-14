Новым российским омбудсменом стала депутат Госдумы Яна Лантратова

Депутаты Госдумы назначили нового уполномоченного по правам человека в России – обмудсменом стала депутат от "Справедливой России", председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. За кандидатуру Лантратовой проголосовал 301 депутат (всего в Госдуме 450 депутатов).

Омбудсмена выбирали из трех претендентов: КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, ЛДПР – Ивана Сухарева. "Единая Россия" ранее заявила, что поддержит выдвиженку от "Справедливой России" Лантратову.

Также Госдума поблагодарила за работу предыдущего уполномоченного – Татьяну Москалькову, которая работала на посту омбудсмена два срока – с 2016 года.