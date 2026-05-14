Мантуров: Ракетный комплекс "Сармат" на годы вперед опережает зарубежные аналоги

Ракетный комплекс "Сармат" на несколько лет обгоняет иностранных конкурентов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"По информации, которой мы обладаем, мы на несколько лет как минимум опережаем наших зарубежных партнеров", — цитирует его РИА Новости.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске "Сармата". ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство первый укомплектованный этой МБР полк до конца года.

Путин указывал, что "Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире - вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тыс. км. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.