14 Мая 2026
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области наращивают объемы производства продукции агропромышленного комплекса

В Тюменской области наращивают объемы производства продукции агропромышленного комплекса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

"Предприятия полностью обеспечивают наш регион собственными продуктами. Например, завод "Тюменьмолоко" обновил технологическую базу, что позволило в 2025 году увеличить выпуск питьевого молока на 56%, а кисломолочной продукции – на 33%. Предприятие "Покровские просторы" из Ярковского муниципального округа реализует инвестиционный проект – там налаживают производство сыра. Продолжаем совершенствоваться, внедрять новые технологии, обновлять технику и оборудование. За счет этого растёт и экспорт. В 2025 году тюменские продукты отправлялись в 21 страну. Это рапсовое масло, молочные и кондитерские изделия", - сообщил Моор.

По его словам, особенно востребована продукция глубокой переработки зерновых культур: глютен и спирт. Отдельная ставка на лизин, который выпускает "Аминосиб".

Губернатор сообщил, что сейчас идут работы по модернизации предприятия в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В будущем это поможет нарастить объемы производства.

Теги: АПК, агропромышленный комплекс, производство, Александр Моор


